〔中国货币市场〕主要期限回购利率多下跌,机构拆入备付需求不足(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京11月2日电---中国银行间资金市场周五早盘主要期限质押式回购利率多下跌,隔夜品种跌幅较大.市场人士表示,虽然下周面临例行准备金调整和巨额公开市场逆回购到期资金的叠加冲击,但近日资金环境已明显改善,机构拆入备付的需求不足.

"资金还行,一个月以内的短钱出不去,更长的钱也没什么人要,"华南地区一银行交易员称,"大家都好像挺有钱的,最近头寸好很多."

她进一步指出,下周先有周一(5日)例行存款准备金补缴,后有公开市场巨量逆回购到期资金扰动,然料机构会吸取10月中的教训,央行也会全力维稳资金面,公开市场或滚动操作逆回购以扶助当期市场.中期来看,财政存款投放和外汇占款流入将支撑四季度的资金面.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行多在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,下周一机构会有相当量的准备金补缴.

路透统计显示,下周央行公开市场逆回购到期金额高达5,330亿元人民币.本周公开市场净投放3,790亿元,创单周净投放记录新高.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6731 3.0460 -37.29

七天CN7DRP=CFXS 3.3771 3.4379 -6.08

14天CN14DRP=CFXS 3.3772 3.3722 +0.50

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8250 3.7550 -93.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8850 2.5100 +37.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9100 3.0000 -9.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6790 3.0550 -37.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4379 3.4600 -2.21

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4300 3.4300 0.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6758 3.0433 -36.75

七天SHICNYSWD= 3.4267 3.4223 +0.44

三个月SHICNY3MD= 3.7204 3.7164 +0.40

===============================================================(完)