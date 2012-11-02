〔路透基点〕台北双子星大楼融资案吸引银行浓厚兴趣

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台北双子星大楼的中标方正向当地银行洽询贷款事宜,估计贷款规模最高为500亿台币(17亿美元).双子星大楼由台湾政府与民间联合开发,是台湾有史以来最大的房地产开发项目.

中标团队包括太极双星国际开发股份有限公司、马来西亚怡保花园有限公司(IGB Corp Bhd)及其子公司谷中城私人有限公司(Mid Valley City Sdn Bhd),以及一家未公开身份的外资合伙人.

消息人士称,有几家没有收到中标团队联系的银行主动上门,希望参与该融资案.

"仍处于非常早期的阶段,没有细节,连交易规模都还没有."一名了解情况的消息人士称.

尽管该项目投资总额尚未披露,但据台北市政府网站,市长郝龙斌暗示双子星大楼可以给台北带来700-800亿台币投资.

**房地产信贷限制**

不过,有关私人银行房地产开发项目贷款不得超过存款总额30%的监管规定,可能给一些银行的热情浇下冷水.

消息人士称,今年几桩大规模房地产开发项目融资案,使很多银行的额度所剩无几,包括日胜生活科技4月与24家银行签订的250亿台币四年期贷款,以及10月签署的远雄建设事业70亿台币贷款,和皇翔建设73.8亿台币贷款.

然而一些银行人士暗示,当局可能在这个项目上解除限制,因为这是政府而非私人开发商发起的项目.(完)