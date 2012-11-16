敬告客户:全球财经新闻一周荟萃--PDF版本****

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1