敬告客户:全球财经新闻一周荟萃--PDF版本****

亲爱的客户,您好:

路透全球财经新闻一周荟萃,为您精选财经新闻深度报导,助您把握政策动向和未来趋势.

欲浏览最近一期综述的简体版PDF,请点选:

link.reuters.com/cyp65t

欲浏览最近一期综述的繁体版PDF,请点选:

link.reuters.com/gyp65t

如果您对本文有任何意见或建议,请发邮件给 eve.wu@thomsonreuters.com