桑迪导致联合国总部“严重”受损

标题新闻：2月OPEC原油日产量预计按月减少3万桶至3,219万桶，兑现94%的减产承诺-路透调查
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(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国11月1日电---联合国安全主管官员周四表示，位于纽约曼哈顿东河沿岸的联合国总部遭飓风“桑迪”（Sandy）严重损坏。
“桑迪”于周一晚间登陆纽约，致使曼哈顿下城区多处淹水，近200万当地居民失去供电。这场席卷美国东海岸的风暴也影响到了联合国总部，该机构于周一至周三关闭。
“至周二早上，联合国总部受损已经非常严重，”负责安全和安保事务的联合国副秘书长格雷戈里·斯塔尔（Gregory Starr）对记者表示。
斯塔尔并称，这场风暴比所有人预想的都要严重，造成地下楼层多处办公室严重淹水。影响到了主建筑冷却、电力和通讯系统。
“我们尚未完全恢复正常运行，”斯塔尔称，“因通讯系统明显受损。”
联合国秘书长办公厅主任苏珊娜·马尔科拉（Susana Malcorra）表示，联合国在世界范围内的维和以及人道救援行动不会由于“桑迪”对联合国总部的打击而被影响。（完）
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。