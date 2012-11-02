桑迪导致联合国总部“严重”受损

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国11月1日电---联合国安全主管官员周四表示，位于纽约曼哈顿东河沿岸的联合国总部遭飓风“桑迪”（Sandy）严重损坏。

“桑迪”于周一晚间登陆纽约，致使曼哈顿下城区多处淹水，近200万当地居民失去供电。这场席卷美国东海岸的风暴也影响到了联合国总部，该机构于周一至周三关闭。

“至周二早上，联合国总部受损已经非常严重，”负责安全和安保事务的联合国副秘书长格雷戈里·斯塔尔（Gregory Starr）对记者表示。

斯塔尔并称，这场风暴比所有人预想的都要严重，造成地下楼层多处办公室严重淹水。影响到了主建筑冷却、电力和通讯系统。

“我们尚未完全恢复正常运行，”斯塔尔称，“因通讯系统明显受损。”

联合国秘书长办公厅主任苏珊娜·马尔科拉（Susana Malcorra）表示，联合国在世界范围内的维和以及人道救援行动不会由于“桑迪”对联合国总部的打击而被影响。（完）