〔中国汇市〕中间价续弱带领人民币早盘走跌,盘中美元卖压力道仍重

* 人民币兑美元早盘走跌

* 中间价连续第二日走弱,为一周来低点

* 盘中尤见油盘购汇,但人民币整体仍偏强

路透北京11月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘微跌,受今日中间价连续第二日走弱至一周低点,且仍出现油盘购汇带动,但人民币升值压力犹在,交投集中在区间上限20个点附近.

交易员表示,整个结汇盘仍然很重,市场观点亦比较一致地认为短期人民币以升值为主,今天的日间交易仍可能触碰新高.不过,人民币升值的势头似乎略有下降,下一阶段中间价和日间交易的价差亦有缩窄的可能.

"(今天)跟昨天差不多,在接近涨停板的20个点附近交投,...感觉还是有一点油盘,但整个结汇还是很重."上海一股份制银行交易员称.

北京时间12:30,人民币兑美元即期报6.2428元,盘中最高触及6.2423元,距离1%波幅区间上限6.2415元不远,上日收报6.2405元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3045元,上日中间价为6.3017元.

交易员并称,即将举行的美国大选和中共十八大对市场做多人民币的情绪有助推作用,这些政经大事尘埃落定后,人民币升值压力可能会得以部分释放.

交易员并认为,近两日人民币升值压力似乎略有缓解,央行出手干预汇市的可能性大为降低.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.5%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

东京汇市,中国周四甫公布的10月PMI数据颇为靓丽,刺激大宗商品货币纷纷走高,澳元/美元AUD=D4跃升至1.0400美元上方,盘旋于10月高位1.0412附近.澳元/日圆AUDJPY=R触及8月高位83.55日圆,新西兰元兑美元NZD=D4亦涨至一个月高位0.8280美元.[FRX/CN]

而欧元兑美元EUR=报1.2966,较纽约尾盘基本持平,在1.3000上方再次遇阻.该货币对仍处于9月初以来的区间1.2800-1.3200内.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2077727]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3531/76,上日尾盘为6.3505.

北京时间12:46,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2420/60元,上一交易日尾盘报6.2408元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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