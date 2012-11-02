《汇市简讯》美元/坡元在1.2200有代理行买盘

0542GMT * 美元/坡元在1.2200上方维持坚挺,传言有代理行买盘 * 迄今在1.2203-1.2215之间波动,交投清淡 * 预计美国非农就业报告和下周总统大选前将继续横盘整理 * 1.2225和1.2260上方有来自商品交易顾问(CTA)账户的停止单.(完) --编译 艾茂林; 审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=