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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 14:21 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比反弹脱离53.60,受获利了结和欧元走低的推动

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* 美元/印度卢比盘初报53.70,起先一度受到出口商卖盘的压制.

* 获利了结和欧元走低帮助推动美元/印度卢比升向53.75.

* 美元/印度卢比的互换也走高,给现汇带来支撑.

* 今日盘中可能见到轧空操作推动美元升向53.90卢比.

* 市场传言印度央行正在敦促政府取消对海外直接投资的限制,投资者等待相关消息.

* 美元/印度卢比最新报约53.72-53.75,介于近期区间53.61-53.75之内.美元/印度卢比的NDF交投于53.97-54.07. (完)

--编译 高琦; 审校 张若琪

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