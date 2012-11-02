《汇市简讯》美元/印度卢比反弹脱离53.60,受获利了结和欧元走低的推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
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* 美元/印度卢比盘初报53.70,起先一度受到出口商卖盘的压制.
* 获利了结和欧元走低帮助推动美元/印度卢比升向53.75.
* 美元/印度卢比的互换也走高,给现汇带来支撑.
* 今日盘中可能见到轧空操作推动美元升向53.90卢比.
* 市场传言印度央行正在敦促政府取消对海外直接投资的限制,投资者等待相关消息.
* 美元/印度卢比最新报约53.72-53.75,介于近期区间53.61-53.75之内.美元/印度卢比的NDF交投于53.97-54.07. (完)
--编译 高琦; 审校 张若琪
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。