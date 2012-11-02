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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 14:14 BJT

〔日本股市〕收涨1.2%,受益于美国经济复苏憧憬

路透东京11月2日电---日股日经指数周五跳升至一周高位,因美国经济数据改善提振汽车制造股等全球周期性类股上扬.

日经指数.N225收涨1.2%报9,051.22点,一周来首次收在9,000点大关之上.东证股价指数.TOPX亦涨1.2%报752.09点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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