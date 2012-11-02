〔韩国个股〕现代汽车10月在华销量大增37%,继续抢占日系车份额

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔11月2日电---韩国现代汽车(005380.KS)周五表示,10月在中国汽车销量较上年同期增长37%至80,598辆,继续抢占日本汽车制造商的市场份额.中国反日情绪令日系车销量骤减.
现代汽车已经启动在中国的第三座工厂,在丰田汽车(7203.T)等厂商销量下降之时助其增加供应.
日本政府将钓鱼岛(日本称尖阁列岛)国有化后,9月中旬中国各地爆发了激烈的抗议示威及抵制日货活动.(完)
--编译 王兴亚;审校 白云
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。