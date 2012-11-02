〔中国新债〕国泰君安证券下周三将招标发行20亿元短融,期限三个月

路透北京11月2日电---中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周五公告称,将于下周三 (7日)招标发行20亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天). 此为国泰君安证券今年第三期短融,其6月和9月各发行了一期三个月期短融. 刊登在上海清算所网站的公告称,上述短融具体招标时间为11月7日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 国泰君安证券 100 20 3 11/7招标 工行/建行等 AAA 11/8 11/9 ============================================================================================= 消息人士周三对路透表示,银河证券和国泰君安双双计划明年IPO,双方互为A股保荐人.[ID:nSB2075523] 截至6月底,国泰君安证券拥有26家分公司,在全国29个省、市、自治区设有193家证券营业部; 拥有金融证券服务全牌照,设有国泰君安金融控股(注册地香港)、国泰君安期货、上海国泰君安证 券资产管理、国泰君安创新投资、国联安基金管理和上海国翔置业六家子公司.(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进