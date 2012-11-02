《热点透视》日本消费电子业恐陷入死亡螺旋

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 肖群英

路透香港11月2日电---"我们是消费电子业的失败者之一."Panasonic(6752.T)社长津贺一宏用这句坦率的评论,概括了曾经雄冠全球的日本电子业的当今惨状.这部分归咎于市场对日本电子产品需求下滑,但也源于苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等竞争对手的激烈争夺.令人担忧的是,企业财务状况恶化影响到产品开发,恐导致日本进一步落到后面.

本周出炉的季报显示,多家日本电子企业录得巨额亏损且业绩预估不佳.日本最大的企业雇主Panasonic传来了最令人震惊的坏消息,公司将全年营收预估调降7%,预料本财年净亏7,650亿日圆(95亿美元).尽管亏损很大一部分是源于商誉等无形资产的减计,不影响公司的现金头寸.但这将是五年来第四个年度亏损,也迫使Panasonic对累计税项亏损的看法更不乐观.该公司首次取消持续了60年的派息惯例,则是陷入困境的另一警讯.

这并非个例.索尼(6758.T)虽维持全年业绩预估,但也将迎来第二个年度亏损.尽管截至9月的六个月营收略微增长,公司仍预料,今年平板电视、数码相机和PSP掌上游戏机的销量将低于此前预期.

索尼和Panasonic的状况都胜过夏普(6753.T),后者公开承认凭一己之力恐无法持续运营.然而,也很难看到这些公司有推出下一代世界领先产品的迹象.他们急于保留现金,普遍准备缩减投资:Panasonic上半财年的研发支出较上年同期减少了7%.而索尼预料今年研发预算扩增8%至4,700亿日圆,但与三星的研发投入相比显得相形见绌.

创新并不是到处撒钱那么简单:苹果的研发支出占营收的比例就比索尼要低.鉴于日本电子巨头面临更多亏损和进一步业务重组,要成功东山再起堪称希望渺茫.(完)