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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 14:26 BJT

〔韩国股市〕收于一周高位,三星重工业跳涨

路透首尔11月2日电---韩国股市周五上涨,三星电子(005930.KS)等蓝筹股在美国同业稳健走升后发力.

韩国股市综合股价指数.KS11收高1.07%至1,918.17点,为六日最高.

三星重工业(010140.KS)跳涨6.1%,受业绩好于预期提振.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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