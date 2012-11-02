〔韩国股市〕收于一周高位,三星重工业跳涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔11月2日电---韩国股市周五上涨,三星电子(005930.KS)等蓝筹股在美国同业稳健走升后发力.
韩国股市综合股价指数.KS11收高1.07%至1,918.17点,为六日最高.
三星重工业(010140.KS)跳涨6.1%,受业绩好于预期提振.(完)
--编译 石冠兰; 审校 王洋
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。