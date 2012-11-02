第二款隐形战斗机升空,中国向地区军事领头羊位置靠拢--专家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月2日电---一名亚洲安全问题专家周五称，本周披露的中国第二款隐形战斗机，是将中国转变为地区军事力量领头羊计划的一部分。
据中国媒体报导，这款隐形战斗机J-31是由沈阳飞机制造公司制造，周三在该公司一处场地完成试飞。
“这是在过去两年内，中国出现的第二款全新战斗机设计，暗示了令人印象极深的技术发展水平，当然也让他们领先于地区所有邻国，”悉尼洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）安全问题专家Sam Roggeveen说道。
Roggeveen说，中国军方“极度深思熟虑，资金充裕且坚持不懈，现在开始收获成果”。
“从1990年代至今，我们看到一个地区性头等军事大国的缓慢崛起。”
中国国防部未回应置评请求。
中国第一款隐形战斗机J-20比J-31要重，操控性据信也逊于后者。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。