第二款隐形战斗机升空,中国向地区军事领头羊位置靠拢--专家

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月2日电---一名亚洲安全问题专家周五称，本周披露的中国第二款隐形战斗机，是将中国转变为地区军事力量领头羊计划的一部分。

据中国媒体报导，这款隐形战斗机J-31是由沈阳飞机制造公司制造，周三在该公司一处场地完成试飞。

“这是在过去两年内，中国出现的第二款全新战斗机设计，暗示了令人印象极深的技术发展水平，当然也让他们领先于地区所有邻国，”悉尼洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）安全问题专家Sam Roggeveen说道。

Roggeveen说，中国军方“极度深思熟虑，资金充裕且坚持不懈，现在开始收获成果”。

“从1990年代至今，我们看到一个地区性头等军事大国的缓慢崛起。”

中国国防部未回应置评请求。

中国第一款隐形战斗机J-20比J-31要重，操控性据信也逊于后者。（完）