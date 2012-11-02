〔中国股市〕沪综指续受地产股提振收高,本周累计上涨2.5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月2日电---中国股市沪综指周五连读第四个交易日收升,地产、医药等板块表现突出,市场持续挖掘并追捧业绩稳定个股.分析人士预计,在下周四中共十八大召开之前,股指仍将以震荡盘升为主,但前期高点2,140点附近则有一定阻力.
沪综指.SSEC收报2,117.046点,涨12.618点,或0.6%,昨日该股指创逾三周最大单日涨幅.本周该股指累计上涨2.46%.上海A股今日成交558亿元人民币,上日为624亿元.
湘财证券分析师徐广福称,"今天还是地产板块带动市场上涨,后市压力点位在前期高点2,140点附近.虽然在地产股带动下人气有所活跃,但预计高度不会太高,短线缓慢上行概率较大".
今日地产板块依然表现活跃,沪市地产类指数.SSEP收涨1.84%;其中格力地产(600185.SS)连续第二日涨停,报6.36元.
另外,今日深交所上市的超小盘股浙江世宝(002703.SZ)开盘即较发行价上涨逾五倍,随即因换手率逾五成而被临停.该股全日三度停牌,大幅收涨626.74%,报18.75元.
沪深300指数.CSI300收高0.39%,报2,306.774点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,309.4点,涨0.13%,成交量为429,153手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]
中国融资融券 [.SSCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。