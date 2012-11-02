〔中国股市〕沪综指续受地产股提振收高,本周累计上涨2.5%

路透北京11月2日电---中国股市沪综指周五连读第四个交易日收升,地产、医药等板块表现突出,市场持续挖掘并追捧业绩稳定个股.分析人士预计,在下周四中共十八大召开之前,股指仍将以震荡盘升为主,但前期高点2,140点附近则有一定阻力.

沪综指.SSEC收报2,117.046点,涨12.618点,或0.6%,昨日该股指创逾三周最大单日涨幅.本周该股指累计上涨2.46%.上海A股今日成交558亿元人民币,上日为624亿元.

湘财证券分析师徐广福称,"今天还是地产板块带动市场上涨,后市压力点位在前期高点2,140点附近.虽然在地产股带动下人气有所活跃,但预计高度不会太高,短线缓慢上行概率较大".

今日地产板块依然表现活跃,沪市地产类指数.SSEP收涨1.84%;其中格力地产(600185.SS)连续第二日涨停,报6.36元.

另外,今日深交所上市的超小盘股浙江世宝(002703.SZ)开盘即较发行价上涨逾五倍,随即因换手率逾五成而被临停.该股全日三度停牌,大幅收涨626.74%,报18.75元.

沪深300指数.CSI300收高0.39%,报2,306.774点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,309.4点,涨0.13%,成交量为429,153手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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