〔中国新债〕信达资产周一发行的三年固息金融债利率4.35%,五年为4.65%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月2日电---中国信达资产管理股份有限周五公告称,周一(10月29日)在银行间债市簿记建档发行了三年和五年期固息金融债各50亿元人民币,票面利率分别为4.35%和4.65%.
本期债券募集资金将用于增加公司营运资金、优化公司的资产负债结构、推动业务发展和金融创新等,主承销商、簿记管理人为信达证券.
经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,信达资产的主体信用等级为AAA,本期债的信用等级为AAA,起息日和缴款截止日均为11月2日,托管人为银行间市场清算所股份有限公司.
2011年信达资产实现营业收入217.90亿元,净利润68.49亿元.
信达资产今年3月宣布引入全国社保基金及瑞银等四家战略投资者,并将择机在境内外市场公开发行(IPO)并上市.这也是中国四家资产管理公司中最早引入战投的一家,意味着其在商业化转型方面又迈出一步.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。