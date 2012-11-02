〔中国新债〕信达资产周一发行的三年固息金融债利率4.35%,五年为4.65%

路透北京11月2日电---中国信达资产管理股份有限周五公告称,周一(10月29日)在银行间债市簿记建档发行了三年和五年期固息金融债各50亿元人民币,票面利率分别为4.35%和4.65%.

本期债券募集资金将用于增加公司营运资金、优化公司的资产负债结构、推动业务发展和金融创新等,主承销商、簿记管理人为信达证券.

经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,信达资产的主体信用等级为AAA,本期债的信用等级为AAA,起息日和缴款截止日均为11月2日,托管人为银行间市场清算所股份有限公司.

2011年信达资产实现营业收入217.90亿元,净利润68.49亿元.

信达资产今年3月宣布引入全国社保基金及瑞银等四家战略投资者,并将择机在境内外市场公开发行(IPO)并上市.这也是中国四家资产管理公司中最早引入战投的一家,意味着其在商业化转型方面又迈出一步.(完)

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