〔中国债市〕1-10月短融及中票等共发行1.91万亿元,工行承销额居首

路透上海11月2日电---据路透统计,中国2012年前10个月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为19,096亿元人民币,较去年同期的1.41万亿元增长35%.

其中,工商银行(601398.SS)(1398.HK)以2,393亿元居1-10月短融/中票承销额首位,建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别以2,308亿元和2,093亿元位列第二、三位.

此外,10月当月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为2,709亿元,工商银行亦居月度承销额首位,金额为347亿元.

1-10月排名承销额4-10位的分别是农业银行(601288.SS)(1288.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、光大银行(601818.SS)、兴业银行(601166.SS)和民生银行(600016.SS)(1988.HK).

分品种统计,1-10月短融和超短融发行量为12,009亿元,工行、建行和中行分列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为7,087亿元,中行、建行和工行分列一至三名.

据路透统计,中国2011年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达17,458亿元,同比增近五成,其中工商银行蝉联承销额榜首.[ID:nSB1318518]

目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.(完)

注: 联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.

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