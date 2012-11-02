〔中国债市〕1-10月短融及中票等共发行1.91万亿元,工行承销额居首

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海11月2日电---据路透统计,中国2012年前10个月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为19,096亿元人民币,较去年同期的1.41万亿元增长35%.
其中,工商银行(601398.SS)(1398.HK)以2,393亿元居1-10月短融/中票承销额首位,建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别以2,308亿元和2,093亿元位列第二、三位.
此外,10月当月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为2,709亿元,工商银行亦居月度承销额首位,金额为347亿元.
1-10月排名承销额4-10位的分别是农业银行(601288.SS)(1288.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、光大银行(601818.SS)、兴业银行(601166.SS)和民生银行(600016.SS)(1988.HK).
分品种统计,1-10月短融和超短融发行量为12,009亿元,工行、建行和中行分列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为7,087亿元,中行、建行和工行分列一至三名.
据路透统计,中国2011年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达17,458亿元,同比增近五成,其中工商银行蝉联承销额榜首.[ID:nSB1318518]
目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.(完)
注: 联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.
**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>
**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选NEWISSUEC
--整理 李宏薇/边竞; 审校 黄凯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。