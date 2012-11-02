〔背景资料〕中国2012年1-10月短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海11月2日电---据路透统计,中国2012年前10个月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为19,096亿元人民币,较去年同期的1.41万亿元增长35%.

其中,工商银行(601398.SS)(1398.HK)以2,393亿元居1-10月短融/中票承销额首位,建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别以2,308亿元和2,093亿元位列第二、三位.

此外,10月当月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为2,709亿元,工商银行亦居月度承销额首位,金额为347亿元.

1-10月排名承销额4-10位的分别是农业银行(601288.SS)(1288.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、光大银行(601818.SS)、兴业银行(601166.SS)和民生银行(600016.SS)(1988.HK).

以下为2012年1-10月短融及中票承销具体排名:

1.按全部承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 2,393

2 建设银行 2,308

3 中国银行 2,093

4 农业银行 1,659

5 国家开发银行 1,260

6 中信银行 1,217

7 招商银行 1,200

8 光大银行 1,179

9 兴业银行 1,135

10 民生银行 897

2.按短融及超短融承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 1,733

2 建设银行 1,578

3 中国银行 1,316

4 农业银行 1,029

5 光大银行 775

3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 777

2 建设银行 731

3 工商银行 659

4 国家开发银行 653

5 农业银行 630

以下为2012年10月短融及中票承销具体排名:

按全部承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 347

2 建设银行 271

3 中国银行 226

4 国家开发银行 225

5 农业银行 202

目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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