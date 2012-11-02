拆解显示iPad mini使用三星显示屏

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山11月1日电---苹果(AAPL.O)iPad mini平板电脑使用的显示屏仍来自韩国三星电子。三星电子既是苹果的主要供应商之一，也是苹果在全球移动设备市场最有力的竞争对手。

分析人士称，随着双方陷入一场关于移动专利的国际性法律纠纷，苹果正试图削弱对三星电子的依赖。这场纠纷几乎涉及从微处理器到显示屏的所有组件。

专业拆解和维修公司iFixit通过拆解iPad mini发现，这款产品使用了一块三星显示驱动芯片，这也意味着苹果采用了三星电子的显示技术。

苹果iPad mini于周五在全球34个国家开售。

像多数移动硬件设备制造商一样，苹果一般也为其产品的一个部件寻找多个供应商。LG显示器(034220.KS)也是苹果的显示屏供应商之一。

iFixit在其网站上表示：“尽管LCD显示屏背后的标记不能代表多少信息，但三星显示屏驱动芯片说明，苹果在其显示屏生产中再次使用了三星的技术。”

芯片商和其他制造商认为，能为iPhone和iPad提供零部件是桩绝妙的买卖。

根据iFixit的说法，iPad mini还使用了韩国海力士(SK Hynix)(000660.KS)的闪存、博通(Broadcom) BRCM.O的触屏控制器以及来自仙童半导体(Fairchild Semiconductor International Inc)FCS.N的大量芯片。（完）