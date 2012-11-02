〔日本债市〕非农数据公布前公债价格持稳,股市上涨打击公债期货下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透东京11月2日电---日本公债价格周五多数持稳,投资者等候盘中稍晚公布的美国非农就业数据.10年期日债期货价格下跌,因股市上涨.
指标10年债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC近持平,报0.775%,稍早曾小涨至0.780%,距离上周五收盘时的0.765%不远.10年债收益率周四最高涨至0.785%,为10月23日以来最高.
路透调查显示,分析师预计10月美国非农就业岗位或增加12.5万个,失业率料升高至7.9%.9月时为7.8%.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。