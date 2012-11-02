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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 15:17 BJT

〔日本债市〕非农数据公布前公债价格持稳,股市上涨打击公债期货下跌

路透东京11月2日电---日本公债价格周五多数持稳,投资者等候盘中稍晚公布的美国非农就业数据.10年期日债期货价格下跌,因股市上涨.

指标10年债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC近持平,报0.775%,稍早曾小涨至0.780%,距离上周五收盘时的0.765%不远.10年债收益率周四最高涨至0.785%,为10月23日以来最高.

路透调查显示,分析师预计10月美国非农就业岗位或增加12.5万个,失业率料升高至7.9%.9月时为7.8%.

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