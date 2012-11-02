〔全球金融〕全球还未准备好应对大型银行倒闭--德国央行委员Dombret

路透法兰克福11月2日电---德国央行委员Andreas Dombret向德国一家报纸表示,制定处理系统重要性大银行倒闭的方案,所花时间可能长于预期.

"目前为止,对于某些规模过大而无法让其破产的银行,我们还没有一个真正的解决方案,"他在德国世界报周五刊登的采访稿中称.

"遗憾的是,我们现在仍远远落后于原定计划.坦白地说,目前应对主要银行倒闭的准备并不比金融危机爆发前好多少,"他补充道.

他还表示,希望此事能在两到三年时间内取得重大进展.

如何应对银行"大而不能倒"的问题,是2008年金融危机带来的最重大挑战之一.美国主要投行雷曼兄弟倒闭后导致全球金融系统陷入动荡,现在各国政府在危机时救主要金融机构的成本才逐渐显现.

Dombret表示,应该有办法让银行倒闭而不让整个系统动荡,或让纳税人埋单.

"这也是需要可行的破产机制的原因.但实现该目标的过程极其复杂,"他称.(完)