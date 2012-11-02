〔中国外汇拆借〕境内美元充裕拆借需求仍不振,短端美元隐含利率回升

路透北京11月2日电---中国境内美元拆借利率本周继续下行,显示美元资金仍相当宽松,拆借供大于求的状况变化不大.而随着央行保持较强的逆回购操作力度,人民币资金紧张的程度有所缓解,这也在美元隐含利率短端回升上有所体现,

北京一家外资行交易员称,"近期美元拆借很差啊,基本上没有需求,一般2个月还有一些需求,期限长的话就没了.存放的话,Libor加上几个点而已,有些大行都是Libor减十几个点...我们这周都在询价,一天不如一天,感觉往差的方向发展."

不过亦有交易员称观察到,当前淡薄的美元拆借需求有增加迹象,或因临近年底银行应付结算量等考核.

上海一银行交易员则表示,最近还是感觉到美元拆借需求有增加的迹象,"最近要年底了,可能好多行也要冲冲业绩,比如结算量啊、存款啊."

该交易员并称,观察到美元隐含利率短端有所回升,人民币这两天变松了一些,不过市场上的美元流动性依然充足.

境内美元/人民币隐含利率<0#CNIIRVIEW>短端本周较上周有所回升.周五时,通过隔夜人民币隐含利率CNYONFIX=R推算的隔夜美元隐含利率为-0.1027%,较上周五时-1.689%大幅回升,1周和1个月美元隐含利率亦有所回升.

以下为中国上海国际货币经纪有限责任公司提供的中国银行间市场中部分期限的美元拆借利率报价CFETSICAPC15:

期限 隔夜 一周 一月 三月 六月 十二月

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买价(BID) 0.12 0.15 0.28 0.40 0.75 1.05

卖价(ASK) 0.15 0.20 0.33 0.50 1.30 1.70

LIborLIBOR 0.15 0.17 0.21 0.31 0.53 0.87

今年以来美元流动性泛滥使拆借利率不断下降.一年期限美元拆借利率已从年初时的4.2%降至当前1.05%的低点,创2009年初以来历史最低水平.

人民币即期汇率最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.5%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五15:04时报6.2422元.[CNY/CN]

中国银行间资金市场周五早盘主要期限质押式回购利率多下跌,隔夜品种跌幅较大.市场人士表示,虽然下周面临例行准备金调整和巨额公开市场逆回购到期资金的叠加冲击,但近日资金环境已明显改善,机构拆入备付的需求不足.[ID:nSB2081605]

中国证券报周五援引经济学家滕泰表示,人民币的价值仍然存在低估,短期波动不改长期稳步升值趋势.预计五年之后,人民币兑美元汇率将升至5.7左右,基本达到均衡水平,较当前升值9.5%.[ID:nSB2081203](完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯

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