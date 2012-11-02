〔日本股市〕收至一周高位,美国经济复苏憧憬增强(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(新增细节)
* 日经指数或在下周中段之前维持强势--分析师
* 日圆疲弱提振出口商股价,本田升3.3%
* 夏普净亏损预估近翻番,股价下跌
* 索尼升高,因第二季实现小幅获利且维持全年财测不变
路透东京11月2日电---日本股市日经指数周五升至一周高位,汽车商类股等全球周期性股票因美国经济数据好转而升高.
日经指数.N225收涨1.2%,至9,051.22点,一周来首次收在9,000点大关之上.本周该股指升1.3%.
周五稍后美国公布非农就业数据前,美国消费者信心以及民间就业数据好转,鼓舞市场人气,并提振美元兑日圆JPY=,提升日本出口商股票的魅力.美元约报80.25日圆.
本田汽车(7267.T)升3.3%至2,467日圆,日产(7201.T)升2.1%.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。