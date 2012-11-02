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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 15:42 BJT

〔日本股市〕收至一周高位,美国经济复苏憧憬增强(更新版)

(新增细节)

* 日经指数或在下周中段之前维持强势--分析师

* 日圆疲弱提振出口商股价,本田升3.3%

* 夏普净亏损预估近翻番,股价下跌

* 索尼升高,因第二季实现小幅获利且维持全年财测不变

路透东京11月2日电---日本股市日经指数周五升至一周高位,汽车商类股等全球周期性股票因美国经济数据好转而升高.

日经指数.N225收涨1.2%,至9,051.22点,一周来首次收在9,000点大关之上.本周该股指升1.3%.

周五稍后美国公布非农就业数据前,美国消费者信心以及民间就业数据好转,鼓舞市场人气,并提振美元兑日圆JPY=,提升日本出口商股票的魅力.美元约报80.25日圆.

本田汽车(7267.T)升3.3%至2,467日圆,日产(7201.T)升2.1%.

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