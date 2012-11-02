〔中国债市〕利率互换曲线愈加陡峭,料下周长端仍有上行空间

路透上海11月2日电---随资金面走宽及经济筑底企稳信号明确,中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>曲线周五愈加陡峭,短端略微下行,而长端上行动力依旧较强.下周IRS曲线料会陡峭化上行.

交易员认为,经济的筑底企稳为一向反应灵敏的IRS长端带来较强的上行压力,目前仍有向上调整空间.而IRS短端方面,虽然资金面较前缓解,但央行维持"紧平衡"态度并未转向,对短端进一步下行形成阻力.

上海一银行交易员指出,近期depo IRS品种上行速度较快,幅度较大,源于短期内降息的可能性已微乎其微,投资者修正预期令以定期存款利率为基准的IRS出现反弹.

"下周最多可能是(IRS曲线)陡峭上行,长端还得上,经济好了,(空头)开始害怕了啊,不过短的(IRS)要下也下的不多,也都怕央行有一天不给或少给逆回购了怎么办."他并称.

中国银行间资金市场周五主要期限质押式回购利率多下跌,隔夜品种跌幅较大.市场人士表示,虽然下周面临例行准备金调整和巨额公开市场逆回购到期资金的叠加冲击,但近日资金环境已明显改善,机构拆入备付的需求不足.[CN/CN]

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2077727]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2025/3.3025 3.1650/3.2580 3.2740/3.3660 3.3860/3.4840 3.3875/3.6050

周四 3.2050/3.3075 3.1590/3.2380 3.2560/3.3360 3.3640/3.4500 3.3550/3.5675

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变动 -0.0025/-0.0050 +0.0060/+0.0200 +0.0180/+0.0300 +0.0220/+0.0340 +0.0325/+0.0375

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)