〔欧股业绩〕阿尔卡特-朗讯第三季营业亏损扩大,因运营商削减开支

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透巴黎11月2日电---电信设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.PAALU.N周五公布,第三季录得连续第二个季度亏损,受全行业滑坡拖累,因全球电信运营商纷纷削减在移动及固定通信网络上的开支.
该公司并称,正检视增强资产负债表的诸多选项.与此同时分析师对该公司未来几年的资产流动性及持续大举烧钱表示担忧.
第三季营业收入较上年同期减少2.8%,至36.0亿欧元(46.6亿美元),受累于美国和亚洲降低网络设备支出,以及欧洲陷入经济衰退令营收锐减15%.
该公司第三季经调整后的营业亏损扩大至1.25亿欧元,远高于第二季营业亏损的3,100万欧元.
与竞争对手爱立信(ERICb.ST)和诺基亚-西门子通信网络公司NOK1V.HE一样,阿尔卡特-朗讯今年的利润率受到运营商削减开支和持续压价的冲击.每家公司都在削减开支以竭力应对,阿尔卡特和诺基亚-西门子正实施重大裁员计划.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。