〔欧股业绩〕阿尔卡特-朗讯第三季营业亏损扩大,因运营商削减开支

路透巴黎11月2日电---电信设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.PAALU.N周五公布,第三季录得连续第二个季度亏损,受全行业滑坡拖累,因全球电信运营商纷纷削减在移动及固定通信网络上的开支.

该公司并称,正检视增强资产负债表的诸多选项.与此同时分析师对该公司未来几年的资产流动性及持续大举烧钱表示担忧.

第三季营业收入较上年同期减少2.8%,至36.0亿欧元(46.6亿美元),受累于美国和亚洲降低网络设备支出,以及欧洲陷入经济衰退令营收锐减15%.

该公司第三季经调整后的营业亏损扩大至1.25亿欧元,远高于第二季营业亏损的3,100万欧元.

与竞争对手爱立信(ERICb.ST)和诺基亚-西门子通信网络公司NOK1V.HE一样,阿尔卡特-朗讯今年的利润率受到运营商削减开支和持续压价的冲击.每家公司都在削减开支以竭力应对,阿尔卡特和诺基亚-西门子正实施重大裁员计划.(完)