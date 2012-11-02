〔中国债市〕10月债券托管量增加2,108亿元,基金增量占近五成--中债登

* 中债登10月债券托管量增加2,108亿元

* 其中基金增加1,024亿元,占49%

* 不含短融,信用债当月净增量已超过利率债

路透上海11月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,10月债券总托管量增加2,108.5亿元人民币,余额达23.27万亿(兆)元.其中基金持仓增逾千亿元,占全部增量近五成.

数据显示,当月基金公司债券托管增量为1,024亿元,托管余额为2.11万亿元.商业银行持仓增量为518亿元,托管余额为15.59万亿元(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融).

按债券类别统计的托管量口径中,10月份仅企业债和中期票据即共新增1,408亿元,已超过国债和政策性金融债908亿元的合计增量.

数据并显示,10月债券发行量为4,579亿元,本年累计发行49,426亿元;当月债券兑付量合计1,816亿元.

以下为10月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2012年10月末 当月增减

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商业银行 155,879 +518

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基金公司 21,103 +1,024

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保险机构 22,505 +244

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证券公司 1,532 +7

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以下为10月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2012年10月末 当月增减 当年增减

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政府债券 79,802 +651 +5,963

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央行票据 15,640 -390 -5,650

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政策性金融债 76,322 +257 +11,543

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政府支持机构债 1,090 0 0

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政府支持债券 2,300 +250 +1,300

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商业银行债 11,002 -60 +1,760

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非银行金融机构债 450 -12 -92

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企业债券 21,569 +586 +4,770

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短期融资券 0 0 -5,024

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中期票据 24,224 +823 +4,481

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集合票据 145 +4 +51

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资产支持证券 82 0 -13

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外国债券 40 0 0

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合计 232,666 2,108 +19,090

以下为10月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2012年10月 2011年全年

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债券发行量

其中:本币债 4,579 69,637

美元债 -- --

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现券交割量

(银行间) 52,842 677,586

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回购交割量 105,359 1,121,477

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债券兑付量 1,816 57,600

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.

目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)