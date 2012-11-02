〔中国债市〕现券收益率窄幅波动,十八大结束前政策维稳市场难掀波澜

路透上海11月2日电---中国银行间债市周五现券窄幅波动.中长券的弱势稍有改观,午后国债获买盘关注,五年品种收益率下行;不过整体看交投仍淡静,短期市场仍缺乏方向感.

交易员指出,中共十八大开幕在即,由于面临领导层换届,在会议结束前政策面料仍以维稳为主,债市亦难掀波澜.

北京一国有银行交易员表示,今日大部分时间内现券维持偏弱整理,不过120003和120014两期五年国债卖价连续被点,收益率亦被推低,成为盘中不多的亮点.

对于后市,他认为短期内机会有限,"就算政策有变化也要十八大之后,这两周可以休息一下了."

他还谈到,近期的宏观经济数据在向好的方向发展,年底前政策放松的可能性正在进一步降低,中期看债市的预期也并不乐观.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2077727]

剩余期限约4.79年的国债120014券最新成交对应收益率CN120014=CFXS为3.15%,上日尾盘为3.22%.剩余期限约0.96年的国债120019券最新成交对应收益率CN120019=CFXS为2.94%,上日尾盘为2.9350%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6609 3.3734

上日 3.0460 3.4379

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9800/2.9160

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9541/2.8991

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3770/3.3070 (完)

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