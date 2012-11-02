〔中国票据市场〕本周转贴利率下探,月末信贷规模调整后机构买入热情高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月2日电---中国票据市场转贴利率本周下探.市场人士表示,上周例行月末信贷规模调整结束后,部分机构的信贷额度仍需票据资产与其匹配,机构买入的热情较高,推动票据转帖利率向下.
"信贷规模调整好后,有些机构还有些额度没用掉,收(票)的意愿强,供应量反倒是不行,"华东地区一银行交易员称.
他进一步指出,目前六个月足月票据成交转贴率在月息0.40%-0.41%,较上周下行20个基点(bp)左右.预计随着年末的临近,机构的信贷规模控制将趋收紧,转贴利率进一步下行的空间不会太大.
广东一银行交易员则表示,当前票据资产回报率尚可,机构收票的热情比较高;当前年内到期的票据供应已经很少了,买入机构更加倾向于购入长期限票据,既然占据了信贷额度,就希望有更高的收益.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.0515/4.8350 5.2282/4.9845 5.7264/5.5040
上周五 5.1215/4.9035 5.3125/5.0290 5.7900/5.4807
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变动 -7.00bp/-6.85bp -8.43bp/-4.45bp -6.36bp/+2.33bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.4755%,较上周五的4.5409%下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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周五 2.9190/2.8590 2.9370/2.8790
上周五 2.8660/2.8070 2.9380/2.8720
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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