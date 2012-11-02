〔路透专访〕德财长称减债是全球性任务,美日有责任确保全球经济稳定

路透柏林11月2日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,在确保全球经济稳定的问题上,美国和日本必须与欧洲一同承担责任,暗示本周末20国集团(G20)会议不应只关注欧元区危机.

其在接受采访时称,大型经济体必须推进结构性改革和财政巩固来赢回市场信任并创造可持续增长.G20国家财长和央行总裁稍晚将在墨西哥召开会议.