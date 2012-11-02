〔路透专访〕德财长称减债是全球性任务,美日有责任确保全球经济稳定

标题新闻：2月OPEC原油日产量预计按月减少3万桶至3,219万桶，兑现94%的减产承诺-路透调查
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林11月2日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,在确保全球经济稳定的问题上,美国和日本必须与欧洲一同承担责任,暗示本周末20国集团(G20)会议不应只关注欧元区危机.
其在接受采访时称,大型经济体必须推进结构性改革和财政巩固来赢回市场信任并创造可持续增长.G20国家财长和央行总裁稍晚将在墨西哥召开会议.
朔伊布勒在回复路透问题的电子邮件中写道,认为延迟引入巴塞尔III的银行业资本协议没有危险.该协议当前定于从1月时开始逐步施行.
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路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。