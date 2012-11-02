飓风过后的纽约：恢复常态不容易

标题新闻：2月OPEC原油日产量预计按月减少3万桶至3,219万桶，兑现94%的减产承诺-路透调查
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月1日电---飓风“桑迪”扫过后，纽约当局为恢复常态作出了很大努力，但对于当地居民而言，正常生活的恢复离他们还很远。
纽约官员在风暴过后迅速行动，希望尽快恢复商业活动和旅游。在休市两天后，纽约证券交易所重新开放，市长布隆伯格微笑着敲响了纽交所开市钟。地铁系统周四开始逐渐恢复，但运营能力受限。百老汇剧场也恢复正常。布隆伯格还宣布，纽约马拉松比赛将如期在周日举行。
但对很多人而言，风暴造成的影响还在累积。有报导称，有些地区的民众可能还需再等一周才能恢复电力。由于燃料短缺造成很多人的汽油储备不足，民众的焦虑情绪加深，时有紧张局面爆发，警方增加了在加油站的巡视。
风暴造成的死亡人数不断上升，这也令很多人感到不安。“桑迪”已在美国东北部造成至少97人死亡，其中纽约市的遇难者为39人。官员称，随着救援人员在沿海城镇挨家挨户搜寻，死亡人数很可能继续攀升。
民众对于犯罪的忧虑也在上升。
现年33岁、住在布鲁克林羊头湾(Sheepshead Bay)的Viktoria Altman表示，她所在的社区几乎看不到警察，这让她很抓狂。该地区仍大面积停电。
她说自己很担心在街上出事，因为大街上的红绿灯坏了，司机们在交叉路口横冲直撞。她还担心没有电力供应的地区很可能成为犯罪分子的目标。
“感觉我们像被当局遗弃在这里了。”
纽约警察局周四未就置评请求作出回应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。