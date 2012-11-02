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财经报道 | 2012年 11月 2日 星期五 17:28 BJT

〔中港股市〕港股升至15个月高点,沪综指创一个月来最佳周度表现

* 恒指当日涨1.3%,本周升2.6%

* 沪深300指数涨0.4%,本周涨2.6%

* 中国股票基金流入规模创年内最高--EPFR Global

路透香港11月2日电---香港股市周五上涨,录得七周来最大周涨幅,恒生指数触及15个月高位,因资金的流入支撑对市场年底进一步冲高的希望,并鼓舞投资者建立风险仓位.

美国正面的经济数据带来助益,今日稍后美国将公布非农就业报告,预期将显示美国企业10月增聘人手的步伐会创八个月最快.

香港恒生指数.HSI上涨1.3%,收报22,111.33点,为2011年8月2日以来最高收盘水准.本周累计上涨2.6%,录得9月10-14日以来的最大周升幅.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收高0.4%,本周上涨2.6%.上证综合指数.SSEC周五上涨0.6%,本周上涨2.5%,为9月24-28日当周以来最佳周度表现.

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