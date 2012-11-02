〔东南亚股市〕马来西亚股市回落,Axiata等电信股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月2日电---马来西亚股市周五下挫1.2%,终止连涨两周之势,Axiata (AXIA.KL)等电信股跟随其它亚洲同业走低,因投资者对该板块了结获利.
马来西亚股市.KLSE收报1,656.13点,为近三周收盘低位,本周收跌0.9%,跌幅仅次于越南股市的4.2%,在东南亚股市中表现第二差.
马来西亚股市周四创下1,675.69点的纪录收盘高位,但年内迄今仅累计上涨8.2%,仍落后于东南亚其它股市.交投最活跃的Axiata股价下跌4.9%,年内涨幅缩窄至19.8%.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。