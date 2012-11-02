〔东南亚股市〕马来西亚股市回落,Axiata等电信股领跌

路透11月2日电---马来西亚股市周五下挫1.2%,终止连涨两周之势,Axiata (AXIA.KL)等电信股跟随其它亚洲同业走低,因投资者对该板块了结获利.

马来西亚股市.KLSE收报1,656.13点,为近三周收盘低位,本周收跌0.9%,跌幅仅次于越南股市的4.2%,在东南亚股市中表现第二差.

马来西亚股市周四创下1,675.69点的纪录收盘高位,但年内迄今仅累计上涨8.2%,仍落后于东南亚其它股市.交投最活跃的Axiata股价下跌4.9%,年内涨幅缩窄至19.8%.