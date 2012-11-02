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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 18:15 BJT

〔亚洲橡胶〕11月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 245.0 32 - -

* 12月 245.2 25 245.0 4

* 1月 247.7 66 248.2 1

* 2月 251.1 165 250.6 1

* 3月 253.6 2805 253.2 189

* 4月 255.4 6760 254.8 703

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

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