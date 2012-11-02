〔中国央行报告〕欧美量化宽松政策各有利弊,可能引起全球通胀上升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月2日电---中国人民银行2012年第三季度货币政策执行报告称,欧美量化宽松有利于提振市场信心并促进经济复苏,但各自资产负债表也存在不同风险,同时也有可能引起全球通胀上升.
报告称,欧美量化宽松政策购债规模均不设上限,但在资产购买对象、操作主动性、控制流动性规模和央行资产负债表面临的风险方面存在区别.
"随着美欧量化宽松政策的实施,有可能释放出过剩流动性,加大跨境资本流动波动,推动大宗商品价格上涨,进而加大通胀上升的风险."央行报告称.
中国央行认为,欧央行在实施二级市场直接货币交易计划(OMT)时,对中央政府发行或担保的债务工具抵押品资质暂不设定最低信用评级门槛,其资产负债表存在恶化的风险.
而美联储在QE3中购买的是相对安全的抵押贷款支持证券,但缺乏冲销措施将使其面临资产负债表扩大的风险.
欧央行于9月6日出台二级市场直接货币交易计划(OMT),美联储也于9月13日宣布实施第三轮资产购买计划(QE3).中国央行今年稍早两度降息、并两度降准后再无任何动作.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。