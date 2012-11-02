〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至两周低位,受高库存拖累

路透新加坡11月2日电---马来西亚棕榈油期货周五下跌至两周低位,因市场预期10月棕榈油库存处于纪录高位,令投资者保持谨慎.

棕榈油价格稍早陷入窄幅区间交投,因交易员寻找新的交投线索,不过看跌情绪似乎主导市场,尽管强劲出口数据有助于消化库存.

"市场仍陷入区间整理并找寻方向,"一外资商品经纪商驻马来西亚交易员说."10月末库存将触及新高,约为263-265万吨.鉴于库存达纪录高位,市场难以看涨."

指标1月棕榈油期货FCPOc3下跌1.6%,收报每吨2,496马币(818美元),盘中低见2,490马币,为10月18日以来未见的水平.

总成交量为25,866口,略高于通常25,000口的成交量.

棕榈油期货本周下挫4.1%,因主要生产国印度尼西亚11月起调降关税令棕榈油承压,以及多年来最强烈的飓风桑迪(Sandy)袭击美国引发商品需求减缓的担忧.

马来西亚10月棕榈油出口飙升至160万吨,为今年以来的最高水平,得益于欧洲需求明显增强.

但市场仍担心,受季节性高产量推动,10月棕榈油库存仍可能超越9月248万吨的历史高位.行业监管机构马来西亚棕榈油局(MPOB)定于11月12日公布官方10月库存数据.(完)