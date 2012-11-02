〔国际油市〕石脑油裂解价差大涨,创七个半月高位

路透新加坡11月2日电---周五亚洲石脑油裂解价差大涨12.48美元至每吨161.18美元,创约七个半月最高,因在12月船货供应紧张之际,有来自韩国的需求.

消息人士表示,石化厂商当前为确保石脑油船货,仍愿意支付高溢价,因多数在享受诱人的下游产品利润率.

韩国湖南石油化学买入5万吨12月上半月的船货,价格为每吨较日本报价溢价22.00-23.00美元.是次溢价是3月以来最高.

湖南石油化学上次买入的12月上半月石脑油溢价,是成本加运费价(C&F)每吨较日本报价溢价18.50美元.

交易商称当前的溢价反映出目前12月船货的供需状况.预计当台湾台塑求购约10万-15万的12月下半月船货时,供应还会进一步趋紧.

印度石油天然气公司(ONGC)向Gunvor卖出3.5万吨11月18-19日装运的船货,离岸价(FOB)为较中东报价每吨高出47.50美元.

这是ONGC自6月以来收获的最高溢价,当时其向IPG售出的船货溢价为每吨51.00美元.

石脑油11/12月跨月价差走强1.00美元至每吨逆价差13.50美元.(完)