〔国际油市〕石脑油裂解价差大涨,创七个半月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月2日电---周五亚洲石脑油裂解价差大涨12.48美元至每吨161.18美元,创约七个半月最高,因在12月船货供应紧张之际,有来自韩国的需求.
消息人士表示,石化厂商当前为确保石脑油船货,仍愿意支付高溢价,因多数在享受诱人的下游产品利润率.
韩国湖南石油化学买入5万吨12月上半月的船货,价格为每吨较日本报价溢价22.00-23.00美元.是次溢价是3月以来最高.
湖南石油化学上次买入的12月上半月石脑油溢价,是成本加运费价(C&F)每吨较日本报价溢价18.50美元.
交易商称当前的溢价反映出目前12月船货的供需状况.预计当台湾台塑求购约10万-15万的12月下半月船货时,供应还会进一步趋紧.
印度石油天然气公司(ONGC)向Gunvor卖出3.5万吨11月18-19日装运的船货,离岸价(FOB)为较中东报价每吨高出47.50美元.
这是ONGC自6月以来收获的最高溢价,当时其向IPG售出的船货溢价为每吨51.00美元.
石脑油11/12月跨月价差走强1.00美元至每吨逆价差13.50美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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