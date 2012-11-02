〔伦敦美债〕公债持稳,非农就业数据公布和大选前市场交投意愿不高

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透伦敦11月2日电---美国公债价格周五在欧洲市场大体持稳,因在今日稍晚公布美国非农就业数据和下周二美国总统选举前,投资者避免大举建仓.
美国10年期公债US10YT=RR几无变动,收益率(殖利率)报1.72%,过去两个月一直在1.5%-1.9%之间交投.
路透调查显示,10月新增非农就业岗位料为125,000个,高于上月的114,000个.失业率在9月意外大降0.3个百分点之后,预估10月将上升0.1个百分点至7.9%.[ID:nST0569843]
Monument证券首席分析师Stephen Lewis称,"公债市场当前关注稍晚的美国非农就业报告."
一交易员称,"我认为不会有很多人希望在选举前开设仓位..."
其还补充称,"若罗姆尼(Mitt Romney)获胜则会出台什么措施难料,若奥巴马获胜将明确利好股市.但都取决于谁出任美联储主席."(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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