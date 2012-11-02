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货币新闻 | 2012年 11月 2日 星期五 20:39 BJT

〔表格〕加拿大10月就业岗位增加0.18万个,失业率为7.4%

路透11月2日电---加拿大统计局周五公布,该国10月就业岗位增加0.18万个,低于9月的增加5.21万个,所有新增岗位来自全职就业.

10月公共部门新增3.69万个就业岗位,但私营部门削减2.03万个职位.

10月失业率报7.4%,与上月持平.

2012年10月 2012年9月

就业人口变动 +1,800 +52,100

全职就业 +7,300 +44,100

兼职就业 -5,500 +8,000

失业率 7.4% 7.4%

就业参与率 66.8% 66.8% (完)

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--编译 肖群英;审校 田建华

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