〔表格〕加拿大10月就业岗位增加0.18万个,失业率为7.4%

标题新闻：2月OPEC原油日产量预计按月减少3万桶至3,219万桶，兑现94%的减产承诺-路透调查
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透11月2日电---加拿大统计局周五公布,该国10月就业岗位增加0.18万个,低于9月的增加5.21万个,所有新增岗位来自全职就业.
10月公共部门新增3.69万个就业岗位,但私营部门削减2.03万个职位.
10月失业率报7.4%,与上月持平.
2012年10月 2012年9月
就业人口变动 +1,800 +52,100
全职就业 +7,300 +44,100
兼职就业 -5,500 +8,000
失业率 7.4% 7.4%
就业参与率 66.8% 66.8% (完)
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--编译 肖群英;审校 田建华
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路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。