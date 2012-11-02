〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月价差跌至逾两年低点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月2日电---亚洲燃料油11月/12月跨月价差周五进一步下滑,触及两年新低,因供给过剩的态势持续,催生空头人气.
据路透数据,亚洲收盘时该价差报每吨正价差2.00美元,创下10月25日以来最低.
正价差指的是近月合约价格低于远月合约,表明即期市场偏弱.
印度巴拉特石油出售2.5万吨380-cst燃料油,又加大了供给.该艘船货于11月20-25日从印度西海岸孟买装运.此项招标于11月6日结束.
该国另一家公司Hindustan Petroleum向维多出售一艘11月中旬的380-cst燃料油船货,价格为离岸价(FOB)每吨较新加坡报价贴水约17.00美元.
台塑石化出售一艘11月初高硫燃料油船货,价格为每吨较新加坡报价升水3.00-6.00美元,买家可能是维多.
目前市场关注点在中国的小炼厂,其直馏燃料油的需求可能有助于消化供给.由于馏分油需求低迷,对11月船货的需求一直不旺.不过已出现一些对12月船货的询价.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。