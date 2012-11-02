〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月价差跌至逾两年低点

路透新加坡11月2日电---亚洲燃料油11月/12月跨月价差周五进一步下滑,触及两年新低,因供给过剩的态势持续,催生空头人气.

据路透数据,亚洲收盘时该价差报每吨正价差2.00美元,创下10月25日以来最低.

正价差指的是近月合约价格低于远月合约,表明即期市场偏弱.

印度巴拉特石油出售2.5万吨380-cst燃料油,又加大了供给.该艘船货于11月20-25日从印度西海岸孟买装运.此项招标于11月6日结束.

该国另一家公司Hindustan Petroleum向维多出售一艘11月中旬的380-cst燃料油船货,价格为离岸价(FOB)每吨较新加坡报价贴水约17.00美元.

台塑石化出售一艘11月初高硫燃料油船货,价格为每吨较新加坡报价升水3.00-6.00美元,买家可能是维多.

目前市场关注点在中国的小炼厂,其直馏燃料油的需求可能有助于消化供给.由于馏分油需求低迷,对11月船货的需求一直不旺.不过已出现一些对12月船货的询价.(完)