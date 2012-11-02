〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,因供应持续增加

路透新加坡11月2日电---亚洲柴油裂解价差周五下跌,行业消息人士称,因供应持续增加,需求依然疲软,以及炼厂生产稳定或结束维修恢复营业.

路透数据显示,12月柴油裂解价差下滑0.58美元,较迪拜原油每桶升水18.40美元,为两日低位.

交易员说,台湾12月柴油出口料将高于过去几个月.

他们并称,大部分出口增长将来自台湾中油[CHIP.UL],该公司新建日加工能力8万桶的重油催化裂解装置(RFCC)将很快启动商业运营.

"预计(台湾中油)在RFCC全面运营后,每月可出口4-5批中型油轮(MR)船货,目前约为3-4批,"一位消息人士说.

他们并称,大部分出口量将是500ppm柴油,其余为含硫量0.25%的柴油.

台塑向Winson Oil出售12月末装船的500ppm含硫柴油,较新加坡报价每桶升水1.62美分,升水略低于此前出售的11月底船货.

越南涌现一些即期需求,Saigon Petro为本公司及贸易商Thalexim求购1.7万吨柴油,11月中交付.(完)