〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,因供应持续增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月2日电---亚洲柴油裂解价差周五下跌,行业消息人士称,因供应持续增加,需求依然疲软,以及炼厂生产稳定或结束维修恢复营业.
路透数据显示,12月柴油裂解价差下滑0.58美元,较迪拜原油每桶升水18.40美元,为两日低位.
交易员说,台湾12月柴油出口料将高于过去几个月.
他们并称,大部分出口增长将来自台湾中油[CHIP.UL],该公司新建日加工能力8万桶的重油催化裂解装置(RFCC)将很快启动商业运营.
"预计(台湾中油)在RFCC全面运营后,每月可出口4-5批中型油轮(MR)船货,目前约为3-4批,"一位消息人士说.
他们并称,大部分出口量将是500ppm柴油,其余为含硫量0.25%的柴油.
台塑向Winson Oil出售12月末装船的500ppm含硫柴油,较新加坡报价每桶升水1.62美分,升水略低于此前出售的11月底船货.
越南涌现一些即期需求,Saigon Petro为本公司及贸易商Thalexim求购1.7万吨柴油,11月中交付.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。