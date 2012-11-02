〔欧元债市〕德债上涨,美国大选不确定性和希腊危机提供支撑

* 非农就业报告公布后,市场注意力转移到美国大选

* 德债仍陷入窄幅区间

* 希腊重新成为投资者关注焦点

路透11月2日电---德国公债期货周五上扬,但未能突破近期区间,因下周美国大选和希腊再度面临危机的因素,令投资者避免进行较大仓位调整.

数据显示美国10月非农就业岗位增幅超出预期后,德债触及日低,但很快扳回跌势.

"市场对(美国大选的)反应将会非常大,因为结果很不明朗.目前,(看起来)奥巴马可能会连任,但那些政治立场摇摆的州胜负难分."法国农业信贷银行固定收益策略全球主管David Keeble称.

"希腊的情况很混乱.我认为这可能是周末(前)美国公债和德债(上扬)的原因."Keeble补充道.

德国公债期货FGBLc1收高16个跳动点,报141.87.美国公债价格亦脱离低位,因交易商将注意力转移向下周美国总统大选.

数据显示,上月美国非农就业岗位增加171,000份,远高于路透调查的125,000份--表明一度拖累奥巴马连任机会的疲弱经济开始意外展现出力道.

分析师对于奥巴马与罗姆尼之间的获胜者对金融市场的影响说法不一.有人认为若倾向于减税的保守型政府胜出,股市将会上扬,而公债将下跌.

另一些人则认为,若罗姆尼赢得大选,将会引发人们担心美国联邦储备理事会(美联储, FED)极度宽松政策的退出,因此如果奥巴马取胜,则股市应会上涨.

过去三个交易日,德债短暂突破142至141.18的交投区间.不过Futurestechs技术分析师Clive Lambert表示:"142水平是真正挑战."

他说,下一道阻力位在8月末高点142.60,在此上方是8月2日高位143.40附近.

希腊深度衰退令该国公共财政压力日益加重.国际借款人与雅典政府在放宽降低债务负担时间的问题上难以达成一致.

希腊国会下周将就一项135亿欧元的争议性撙节措施进行投票,这对于该国同国际各方的谈判而言意义重大,但结果越发不确定.一位希腊立法者周四退出社会党以示反对.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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