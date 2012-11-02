〔金属期市〕期铜下滑,美国非农就业数据和中国需求忧虑带来双重压力

* 美国10月非农就业岗位增加17.1万个,预估为增加12.5

* 美国就业数据发布后,美元兑欧元上涨

* 欧元区10月制造业连续第15个月萎缩

路透伦敦11月2日电---期铜周五下跌,有可能录得连续第四周下挫,因市场担心主要消费国中国需求,且美国非农就业报告优于预期推高美元.

美国10月非农就业岗位增加,失业率则小幅上涨.重新开始寻找工作的人数增加,为黯淡的美国经济照进曙光.

数据发布后不久,美元兑欧元升至三周高位,给本已疲弱的金属价格带来更多压力.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌2%,报每吨7,665.50美元,周四收盘报每吨7,826美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌7.05美分,报每磅3.4815美元,盘中交投区间为3.4725-3.5580美元.

尽管就业市场数字正面,近期经济数据仍表明全球经济成长乏力,提高了工业金属需求前景的不确定性.

周五公布的调查显示,欧元区制造业在10月连续第15个月萎缩,因产出与新订单减少.这可能助燃对欧洲央行(ECB)进一步宽松政策的预期.[ID:nSB2081651].

"我仍然认为存在很大的不确定性.过去六周工业金属价格有了很大的回落,在我看来,今年余下时间价格可能会继续走低."Capital Economics分析师Ross Strachan称.

期铜价格在9月大涨了近8%,受助于美国联邦储备理事会(美联储, FED)第三轮量化宽松、欧洲央行承诺买入公债以及日本和中国央行的刺激措施.

铜价随后在10月大跌了逾5%,因有关金属实际需求将改善的预期未能实现.

"整体上说,投资者看空铜,因为中国现货需求疲弱,而许多人认为现在需求本应已经好转了."

其它金属方面,期镍CMNI3收在15,970美元,周四收盘报16,350美元.

期铝CMAL3收在每吨1,925美元,周四收于1,940美元.

期铅CMPB收报2,095美元,上日报2,126.50美元.期锡CMSN3收报20,160美元,上日收于20,375美元.期锌CMZN3收在1,874美元,上日报1,889美元.

以下为1624 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 348.00 -7.20 -2.03 344.75 0.94

LME期铝 1926.50 -13.50 -0.70 2020.00 -4.63

LME期铜 7668.00 -158.00 -2.02 7600.00 0.89

LME期铅 2091.25 -35.25 -1.66 2034.00 2.81

LME期镍 15980.00 -370.00 -2.26 18650.00 -14.32

LME期锡 20150.00 -225.00 -1.10 19200.00 4.95

LME期锌 1870.00 -19.00 -1.01 1845.00 1.36

上海期铝 15360.00 25.00 +0.16 15845.00 -3.06

上海期铜 56610.00 -460.00 -0.81 55360.00 2.26

上海期锌 14840.00 0.00 +0.00 14795.00 0.30

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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