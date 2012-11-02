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市场报道 | 2012年 11月 3日 星期六 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌1.05%,Nasdaq指数回落1.26%

路透纽约11月2日电---美国股市周五收跌,回吐稍早受强于预期的就业数据提振录得的涨幅.受飓风桑迪的袭击,股市在本周前两天休市.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌139.46点,或1.05%,至13,093.16点;标准普尔500指数.SPX收跌13.39点,或0.94%,至1,414.20点.Nasdaq指数.IXIC回落37.93点,或1.26%,至2,982.13点.

本周,道指收跌0.1%,标普500指数上扬0.2%,Nasdaq指数回落0.2%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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