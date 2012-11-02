〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货回落2%,因美国大豆产量预估被上调

路透11月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五回落2%,结束三日连涨,交易商称,因美国2012年大豆产量预估被上调,以及美元走强.

Informa Economics将美国2012年大豆产量预估从之前的28.6亿蒲式耳上调至29.25亿蒲式耳,将大豆单产预估从上月的每英亩37.8蒲式耳上调至38.6蒲式耳.

商品经纪公司INTL FCStone周四稍晚预计今年美国大豆产量为29.59亿蒲式耳,高于上月预估的28.49亿蒲式耳.该公司还将大豆单产预估从之前的每英亩38.2蒲式耳上调至39.1蒲式耳.

这两家公司的预估均高于美国农业部10月发布的预估.农业部将于11月9日发布最新预估.

美元走强削弱美国商品在国际市场的竞争力,这也令大豆期价承压.

农业部公布,上周出口销售大豆760,600吨(其中741,200吨为2012/13年产大豆),高于预估的55-70万吨.

农业部报告称,上周出口销售豆粕73,200吨,不及预估的12.5-22.5万吨.出口销售豆油2.85万吨,预估为1.5-3万吨.

CBOT报告,有605口11月大豆合约交割.

指标CBOT-11月大豆合约SX2跌31-1/2美分,报每蒲式耳15.27美元.

12月豆粕合约SMc1收挫8.4美元,报每短吨475.9美元,12月豆油合约BOc1收挫1.17美分,报每磅49.26美分.

本周,近月大豆合约Sc1回落2.2%,豆粕合约SMc1跌1.6%,豆油合约BOc1回落3.3%.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为153,257口,豆粕期货为48,071口,豆油期货为133,970口.(完)