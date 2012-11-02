〔加拿大汇市〕加元兑美元涨至逾一周高点,因美国就业数据表现优秀

路透多伦多11月2日电---加元兑美元周五跳升至逾一周高位,表现也超出其它所有主要货币,之前数据显示美国10月非农就业岗位增幅超预期.

加元未受国内低迷的就业报告左右,而是受到美国非农就业数据的提振.本月非农就业报告暗示美国经济有复苏希望.

加元一度触及0.9921加元,或1.0080美元的日内高位,为10月25日迄今最高水准,而美元指数.DXY也在美国就业数据发布后升至近两个月高点.非农就业报告是下周二美国总统大选前的最后一份重要经济数据.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报0.9956加元,或1.0044美元,周四收报0.9968加元,或1.0032美元.本周收高0.2%.

National Bank Financial外汇部门总裁Jack Spitz认为美元/加元支撑位在0.9890-9900加元附近,阻力位在接近平价水准的200日移动均线.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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