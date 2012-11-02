〔加拿大股市〕收跌,Goldcorp领跌资源股

路透多伦多11月2日电---加拿大股市主要股指周五收跌,为七个交易日来首次,因金价和油价回落2%拖累矿业和能源股走低,矿商Goldcorp Inc (G.TO)领跌.

现货金触及两个月低位,急跌2%,至1,690美元之下,本周录得连续第四周下跌,因美国数据显示,美国10月就业岗位增长超预期.[GOL/HCN]

原油和汽油期货周五下挫超过2%,此前美国政府批准一项豁免,容许外国油轮从美国港口将燃料送往东海岸,履行缓和因超级飓风桑迪造成供应中断的部份承诺.[O/NCN]

对股指构成最大拖累的六只个股中,五只是黄金股.材料股劲挫3.02%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌119.35点,或0.95%,收报12,380.41点.该指数本周上扬0.58%.

权重类股中,仅有金融和公用事业股上扬.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

路透多伦多10月31日电---加拿大股市主要股指周三收高,因商品价格走强带动原材料股,且Research in Motion RIM.TO表示将在明年推出新的BlackBerry 10后股价上扬.

原材料股升1.2%,因金价触及一周高位,铜价也上涨.

美股结束因飓风桑迪影响的两日休市,令此间市场成交量也有所增加,达到3.329亿股,为周二的1.783亿股的近两倍.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收盘上扬45.86点,或0.37%,收报12,422.91点,

该指数盘中触及一周高位12,462.26点.10大类股中有八种收高

RIM大涨3.7%,报7.88加元,带动信息科技股升1.4%.(完)