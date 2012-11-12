《即时观点5》中国10月新增信贷创13个月新低,货币政策料以稳定为主

路透上海11月12日电---中国人民银行周一公布,10月社会融资规模为1.29万亿元人民币,比上年同期多5,038亿元,其中,当月新增人民币贷款5,052亿元,远低于路透调查中值的6,000亿元,并创13个月来新低.

刊登在央行网站的新闻稿并称,初步统计,2012年1-10月社会融资规模为13.02万亿元,比上年同期多2.42万亿元.

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主要数据:

--10月新增人民币贷款5,052亿元(路透调查中值为6,000亿元),9月为6,232亿元

--10月社会融资规模为1.29万亿元人民币,9月为1.65万亿

--1-10月社会融资规模为13.02万亿元,比上年同期多2.42万亿元

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以下为市场人士的评论:

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

10月信贷增量略低于市场预期,企业融资结构继续向债券融资倾斜,债券融资成为替代银行信贷的重要手段.

银行信贷方面,一方面,9月银行考核时点过后,存款回流,银行存贷比压力重新约束银行放贷冲动;另一方面,受需求不足及产品出厂价格下滑影响,企业资产负债表资产方恶化,导致银行对企业信贷进一步趋于谨慎.

从央行政策层面看,对通胀反复的担忧仍然存在,近期人民币升值预期会导致外汇占款重新回升,这些均会在一定程度上对央行政策宽松形成制约.

--澳新银行中国经济师 周浩:

虽然10月新增人民币贷款额弱于市场预期,但全年社会融资总规模有望突破14万亿元,这将创出历史新高.

社会融资的增加将为经济增长提供足够的支持.我们需要更加密切地关注社会融资规模数据,因为公司越来越依赖表外和债券市场融资了.

我们相信,今年四季度中国经济同比增速会反弹至8%左右,明年一季度则会在8.2%-8.3%.

--中国银行国际金融研究所分析师 李建军:

和上月相比都降了一些,说明央行整体上保持对经济的支持,但这种支持是比较谨慎的.反映出经济增长能保持在7.5%以上,但是不会有太大的偏离.因为从货币政策的宽松度来说,感觉就是支持7.5%,不是8.5%或者9.5%,这是一个基调,也反映出对经济结构调整的决心.

但也要看到经济形势的改观没有想象的那么容易.因为从企业贷款来说,需求可能仍显不足;另外在经济下滑的环境下,商业银行对企业贷款持谨慎的态度.此外,银行也必须要适应经济结构调整的大环境,对贷款结构也要有个调整,不能是粗放式的,谁来都贷.

--渣打银行中国经济分析师 申岚:

虽然10月社会融资规模整体低于9月,但跟三季度单月的均值比还是差不多的,同比增速也是比较快的.

人民币贷款占比仍然保持着下行的趋势,从早期的50%、60%下行到40%左右,债券融资的占比未来也会更多上行一些.

人民币贷款的总量是低于市场预期,但常规四季度的信贷也多会回落,我们会希望进一步关注到中长期贷款和短期贷款占比,若中长期占比不错的话,对市场会有稳定作用.

投资项目类贷款需求缓慢复苏,全年的信贷规模也会达到8万亿以上.

--莫尼塔(CEBM)宏观分析师 乔永远:

新增信贷已连续几个月低于市场预期,大家更关注社会融资总额出现增长.结构性的特征是新增信贷量比大家预期低,甚至低的多,这和直接融资和间接融资的转变过程有关.并不是实体经济需求在增加,反而是债券发行融到的资金没有办法直接成为原先贷款的返还,很多发债企业现在融资主要是为了替换贷款,但这又无法在1-2个月内实现,那么一旦实现之后,可能会看到实体需求较弱情况下,社会融资总额也会出现下降.

总体而言,现在正处于一种不稳定的状态,社会融资总额上升并不意味着需求在上升.一旦替换效应实现,那么之后总融资量也会下降,朝着信贷方向来走.所以现在看到的乐观情况并不会出现很强的持续,之后经济可能还会回落,需求还未起来.

--海通证券首席经济学家 李迅雷:

10月社会融资规模虽较9月有所下降,但考虑四季度实体经济融资需求相对减少这一季节性因素后,总体融资仍然向好,这进一步印证实体经济在企稳.初步看,经济企稳恢复过程可能会延续两个季度,这使得中国宏观政策在未来一段时间可能会维持稳定.

但由于中国经济去库存化并不彻底,经济结构还有待调整,部分行业产能过剩依然严重,使得本轮经济恢复的力度并不会太大.即使考虑到明年中国新一届政府上台,投资增速也不会有太大的增长,对经济的贡献也会可能不及往届政府,因为中国经济体量已大,现有投资规模也不小.

从社会融资规模结构看,人民币贷款占比维持不到四成的低位,而企业债券净融资占比继续增长,反应出金融市场发展在继续深化.

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩博士:

人民币贷款是货币政策的风向标.10月的数据还是比较低的.我们先前按全年8.3万亿元人民币的信贷总量估算,预计10月为5,300亿元左右.我们的预期较市场已经偏保守了,但实际数据更低,说明管理层在这个关键变量上,不愿表现得更为宽松.从全年的规模来看,应该还是8-8.5万,更加接近8万亿,这也是年初预期的上限.

外币贷款算下来也接近200亿美元,延续了八九月份的趋势.原因有两方面:一是银监会对同业代付的规范,限制了企业和银行表外海外融资的量;另一方面,还是有银行在当期降低外币存贷款利率的.量价两方面,共同导致了外币贷款较高的结果.

企业债融资继续增加,跟政策更相关,铁道呀,地方融资平台类的债务融资都是有帮助的.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

新增贷款比预期低一些,贷款分流的情况越来越普遍,数据也越来越失真,还是要合在一起看比较好,像债券、票据,还有信托贷款和委托贷款等.如果具体看,除了新增贷款,其他都是多增的,尤其是信托贷款,基本都是多增出来的,加在一起融资增长还是平稳的.

十八大关注的都是结构性调整的政策,年底前宏观政策上不太可能有大的变化.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

如果只看社会融资规模的数据,显示流动性比较宽裕,且前期稳增长扩大投资的政策都在发挥效果,结合10月份公布的经济指标,能确认中国经济正在软着陆的轨迹上运行.

但考虑到社会融资规模这一数据公布的时间不是太长,连续性不够,因此更需要结合货币供应量的数据来判断,从总体的情况看,中国经济今年是有惊无险,全年GDP完成目标应该没有问题.

--华融证券宏观经济分析师 肖波:

央行货币政策整体还是体现一个中性的状态,所以社会融资规模在年底表现出一个回落的特征.这个从新增贷款上也表现出这一点,新增贷款较上月的6,232亿元明显回落.

不过从企业债的角度看,现在多元化的融资渠道不断完善,这样也平衡一下单纯依靠银行贷款的局面.

结合此前发布的宏观数据,经济温和回升的局面已经确立,政府此前定调是稳经济,那么今年完成7.5%的经济增长目标应该没有问题,所以央行顺势在这个基调下,维持原有货币政策不变,也就是说不会采取过激的手段,进一步降准和降息的可能都比较小.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊: