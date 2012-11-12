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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 10:09 BJT

〔中国数据〕10月社会融资规模1.29万亿元,新增人民币贷款5,052亿--央行

路透上海11月12日电---中国人民银行周一公布,10月社会融资规模为1.29万亿元人民币,比上年同期多5,038亿元,其中,当月新增人民币贷款5,052亿元,低于路透调查中值的6,000亿元.

刊登在央行网站的新闻稿称,初步统计2012年1-10月社会融资规模为13.02万亿元,比上年同期多2.42万亿元.

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)

更多细节,请点选央行网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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