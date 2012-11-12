〔中国个股〕宝钢股份宣布上调12月主要钢材售价,冷轧调高100元/吨

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透上海11月12日电---中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周一宣布上调12月主要钢材售价,其中冷轧售价调高100元人民币/吨.
刊登在东方钢铁在线网站的公告显示,低碳钢等部分热轧产品售价亦上调100元/吨.
宝钢股份10月和11月的主要钢材售价已连续两个月维持不变.
宝钢股份周一收报4.65元,近三个月来累计上涨9.67%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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