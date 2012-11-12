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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 15:29 BJT

〔中国个股〕宝钢股份宣布上调12月主要钢材售价,冷轧调高100元/吨

路透上海11月12日电---中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周一宣布上调12月主要钢材售价,其中冷轧售价调高100元人民币/吨.

刊登在东方钢铁在线网站的公告显示,低碳钢等部分热轧产品售价亦上调100元/吨.

宝钢股份10月和11月的主要钢材售价已连续两个月维持不变.

宝钢股份周一收报4.65元,近三个月来累计上涨9.67%.(完)

参看详情,可点选东方钢铁在线网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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