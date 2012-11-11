(重温稿)〔美国股市〕小幅收高,财政悬崖步步逼近投资人忧心忡忡

* 迪士尼财测不佳,股价下挫

* 奥巴马和贝纳就财政悬崖的讲话各持立场

* 道指收高0.03%,标普500指数升0.17%,Nasdaq指数收高0.32%

路透纽约11月9日电---美国股市周五收涨,但未能弥补本周录得的自6月以来最大周度跌幅,因投资者将注意力从大选转向即将开始的避免财政悬崖的磋商.

美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)各自发表讲话,清楚表明未来几周党派争论可能主导市况,之后市场回吐部分稍早升幅.

标普500指数周五收高0.17%,但本周大跌2.4%,为6月初来表现最差一周.

"目前选举结束,没有什么其他事情可以分散注意力.政客将被迫就财政悬崖作出决定."Hobart Financial Group执行长兼创始人Chris Hobart表示.

盘中稍早,公布经济数据显示汤森路透/密西根大学消费者信心指数升至逾五年最高,商务部也公布9月趸售(批发)库存跳增后,经济前景略有改善.

迪士尼(DIS.N)大跌6%,报47.06美元,对道指构成拖累,该公司周四收盘后公布业绩,并称因家用影碟销售不断下滑以及成本增加,未来业绩将受压.

团购网站Groupon Inc(GRPN.O)暴跌29.6%,报2.76美元,此前该公司公布的业绩不及市场预期.

道琼工业指数.DJI收高4.07点,或0.03%,至12,815.39点;标准普尔500指数.SPX收涨2.34点,或0.17%,至1,379.85点.Nasdaq指数.IXIC上扬9.29点,或0.32%,至2,904.87点.

本周,道指收跌2.1%,Nasdaq指数回落2.6%.

贝纳和奥巴马的讲话浇灭了稍早因消费者信心数据带动的投资人热情.

贝纳重申反对对富人加税,奥巴马回应加税势在必行,但对任何国会领袖可能提出的新想法持开放态度.

投资人担心,如果就明年年初将生效的约6,000亿美元削减支出和增税方案不达成妥协协议,美国经济可能重陷衰退.

"市场预期可能妥协的意愿会增强,但正如贝纳今日稍早所言,两个阵营都坚持底线."Beam Capital Management LLC董事总经理Mohannad Aama表示.

欧元区情势对激励信心也没有帮助.希腊财长表示该国资金正在耗尽、德国未来两季经济成长预计将减弱、且法国央行称该国第四季经济可能萎缩.

德国和法国是欧元区最大的两个经济体,而希腊是靠1,300亿欧元的国际金援勉强度日.

International Game Technology (IGT.N)公布的第四季盈利优于预期,该股大涨5.2%,报13.50美元.

Lions Gate Entertainment Corp LGF.N也在公布强于预期的盈利后猛涨14.3%,报16.68美元.

汤森路透数据显示,在449家公布了业绩的标普500指数成份股企业中有63.3%盈利胜预期,略高于1994年来的均值,但低于67%的过去四季均值.

但营收表现仍令人失望,仅有38.2%的企业营收超过预期,远低于自2002年来62%的均值,以及过去四季均值55%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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